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هل قررت إليسا اعتزال الغناء بشكل نهائي؟

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هل قررت إليسا اعتزال الغناء بشكل نهائي؟ هل قررت إليسا اعتزال الغناء بشكل نهائي؟

الثلاثاء 06-12-2016 16:37

كتبت الفنانة قبل 15 ساعة تدوينة عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، قالت فيها: "‏سأعتزل الغناء... ليلة رأس السنة"، فلم يُفهم ما هو المقصود بهذه العبارة. فهل كانت تقصد إليسا أنها قررت اعتزال الفن بشكل نهائي، وأنها ستنفّذ قرارها ليلة رأس السنة، أم أنها قصدت فقط ما تمّ تداوله بالأمس بأنها لن تشارك في إحياء حفلات ليلة رأس السنة، كونها ـ بحسب معلومات مقرّبة منها ـ ترغب في إمضاء سهرة رأس السنة في أوروبا مع مجموعة من الأصدقاء.
يبقى تعليق إليسا مبهماً وغير مفهوم، وربما هي رغبت في أن تثير البلبلة من ورائه، إلا إذا كانت قد قررت اعتزال الفن فعلاً، وبشكل نهائي، وهو في حاجة إلى إيضاحٍ منها شخصياً لتبيان الحقيقة، وليس عبر أشخاص مقرّبين منها، أو وفق معلومات مجهولة المصدر.
يشار إلى أن إليسا طرحت آخر ألبوماتها "سهرنا يا ليل"، الذي أثار الكثير من الانتقادات السلبية حوله من عدد كبير من الشعراء والملحّنين، ردّتها إليسا إلى عدم تعاونها معهم، كما أنها دخلت في إشكالات مع عدد كبير من الصحافيين، ليس في لبنان فقط، بل أيضاً في وعدد من الدول العربية.

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سيدتي

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