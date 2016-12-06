هل تتفوق نيرمين الفقي على الراحلة سعاد حسني؟

مغامرة صعبة جداً ستخوضها النجمة نيرمين الفقي، بعدما تعاقدت رسمياً على بطولة مسلسل مسلسل "ذئاب في الوادي" المقتبس من الملحمة الشعبية الشهيرة "شفيقة ومتولي"، التي قدّمت سابقاً بفيلم شهير من بطولة السندريلا سعاد حسني والنجم الكبير أحمد زكي.

نيرمين في الملحمة الجديدة ستشارك النجم منذر رياحنة البطولة، مع عدد كبير من النجوم، يأتي في مقدّمتهم الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة والفنان محمد رياض والعائدة من الاعتزال سميرة صدقي وميس حمدان وأحمد هارون، ويقود فريق العمل المخرج عصام شعبان، فيما الكتابة لمدحت عبدالقادر.

الملحمة الشعبية في الفيلم الشهير والمسلسل المنتظر تدور أحداثها في صعيد مصر، حيث تجسّد نيرمين شخصية فتاة تهرب من عائلتها، وتقع ضحية استغلال الكبار لجمالها ومواهبها، فيما يظلّ شقيقها يبحث عنها طوال الأحداث ليقتلها في النهاية دفاعاً عن الشرف، في مقابل نجاة كلّ من استغلّها.

سعاد حسني أبدعت في الفيلم الشهير، وقدّمت العديد من الأغاني الخالدة.. فهل تستطيع نيرمين الفقي التفوق عليها؟