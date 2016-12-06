أخبار عاجلة

الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل تتفوق نيرمين الفقي على الراحلة سعاد حسني؟

Google+ Print

الثلاثاء 06-12-2016 16:44

مغامرة صعبة جداً ستخوضها النجمة نيرمين الفقي، بعدما تعاقدت رسمياً على بطولة مسلسل مسلسل "ذئاب في الوادي" المقتبس من الملحمة الشعبية الشهيرة "شفيقة ومتولي"، التي قدّمت سابقاً بفيلم شهير من بطولة السندريلا سعاد حسني والنجم الكبير أحمد زكي.

نيرمين في الملحمة الجديدة ستشارك النجم منذر رياحنة البطولة، مع عدد كبير من النجوم، يأتي في مقدّمتهم الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة والفنان محمد رياض والعائدة من الاعتزال سميرة صدقي وميس حمدان وأحمد هارون، ويقود فريق العمل المخرج عصام شعبان، فيما الكتابة لمدحت عبدالقادر.

الملحمة الشعبية في الفيلم الشهير والمسلسل المنتظر تدور أحداثها في صعيد ، حيث تجسّد نيرمين شخصية فتاة تهرب من عائلتها، وتقع ضحية استغلال الكبار لجمالها ومواهبها، فيما يظلّ شقيقها يبحث عنها طوال الأحداث ليقتلها في النهاية دفاعاً عن الشرف، في مقابل نجاة كلّ من استغلّها.
سعاد حسني أبدعت في الفيلم الشهير، وقدّمت العديد من الأغاني الخالدة.. فهل تستطيع نيرمين الفقي التفوق عليها؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية