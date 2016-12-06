بالفيديو: ريهام حجاج تعيش رعباً حقيقياً بعد التفاف ثعبان على رقبتها

كشفت النجمة ريهام حجاج عن أقسى لحظات الرعب التي مرت بها أثناء تصوير فيلمها الجديد "القرد بيتكلم" بعدما أقنعها المخرج بيتر ميمي بالتصوير وحى تحمل فوق أكتافها ثعباناً حقيقياً، بادر بالتحرّك للالتفاف حول رقبتها بمجرد بدء البروفة الأولى.

ريهام نشرت المقطع المصوّر ضمن خطّة الترويج للفيلم المنتظر عرضه مطلع العام الجديد، وبدت مرعوبة جداً خاصّة وأن ّالثعبان ضخم و طويل وكان يناور للالتفاف حول رقبتها بينما يحتم عليها المشهد أن تمسك برأسه حتى لا يلدغها، وعلقت على المقطع مخاطبة المنتج سيف عريبي والمخرج بيتر ميمي قائلة: ازاي عملتوا فيا كدا ؟!!

شاهدى لحظات رعب ريهام حجاج مع الثعبان من كواليس فيلمها الجديد "القرد بيتكلم"