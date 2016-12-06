براد بيت يدعو جينيفر أنيستون إلى العشاء والأخيرة ترفض

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن الممثل العالمي براد بيت Brad Pitt طلب من زوجته السابقة جينفير أنيستون Jennifer Aniston أن ترافقه إلى العشاء، إلا أنها رفضت الدعوى.

وجاء في التقارير، أن جينيفر رفضت دعوة زوجها السابق النجم براد بيت إلى العشاء أثناء وجودهما في لندن، حيث يحضر لإطلاق فيلمه السينمائي الجديد Allied، فيما تروّج زوجته السابقة لفيلمها الجديد.

وكانت جينفير قد تحدّثت مع براد عبر مكالمة هاتفية لعدّة دقائق، أكدت فيها دعمها له، إنما اعتذرت عن لقائه بحجة ضيق الوقت.

واعتبرت أنيستون أن هذا اللقاء سيشكّل إهانة لزوجها الحالي جاستين ثيرو Justin Theroux؛ ولذلك لن تقدم على هذه الخطوة.

يذكر أن جينفير أنيستون التقت لأول مرة الممثل براد بيت عام 1998، وتزوّجها في 29 يوليو 2000، في مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا، لينفصلا بعد 5 أعوام من الزواج في 6 يناير 2005، بعد أن وقع براد في غرام النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie.

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