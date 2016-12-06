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حملة لطعيم تلاميذ الوادى الجديد ضد الامراض المعوية الاسبوع القادم

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حملة لطعيم تلاميذ الوادى الجديد ضد الامراض المعوية الاسبوع القادم حملة لطعيم تلاميذ الوادى الجديد ضد الامراض المعوية الاسبوع القادم

>الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قال الدكتور محمد موسى كيل وزارة الصحة بالوادي الجديد فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء أن فرق التحصين وادارة المتوطنة سوف تبدأ فى  تنفيذ الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس المرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى السادس على مستوى كافة مدارس المحافظة ضد الامراض المعوية والطفيليات وذلك في الفترة من 13 ديسمبر وحتى وحتى 22 من ذات الشهر

واضاف موسى ان التطعيم عبارة عن اقراص بينازول حيث تشمل الجرعة قرص واحد قابل للمضغ وتقوم فرق التطعيم من إدارة الامراض المتوطنة بتنفيذ الحملة بالتعاون مع الإدارات التعليمية الخمس بهدف على الطفيليات المعوية التى قد تنتشر بين طلاب المرحلة الابتدائية.


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