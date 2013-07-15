235 درجة للقبول بالثانوي العام في القليوبية

كتب : حسن صالح منذ 26 دقيقة

اعتمد المهندس محمد طنطاوي، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والقائم بأعمال المحافظ، نتيجة تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 235 درجة، والثانوي الصناعي، نظام 5 سنوات 215 درجة "بنين فقط"، و205 درجات للثانوي الفندقي، نظام 3 سنوات، والثانوي التجاري، نظام 5 سنوات، و185 درجة للثانوي الصناعي، نظام 3 سنوات، والثانوي الزراعي، نظام خمس سنوات، و150 درجة للثانوي التجاري، نظام 3 سنوات.

ومن المنتظر قبول 25 ألف و456 طالب وطالبة، بمدارس التعليم الثانوي العام، وفقًا للكثافات المقررة للفصول، والتي لاتتعدى 42 طالب وطالبة بكل فصل، كما سيتم قبول 27002 بجميع مدارس التعليم الفني، بمختلف مستوياتها، وقد تم فتح باب القبول بجميع المدارس بدءًا من الأسبوع الجاري، ولمدة شهر ونصف.

أما بالنسبة للصف الأول الإبتدائي، فقد تقرر عدم النزول بسن القبول، لحين دراسة الموقف، وبيان وجود أماكن خالية من عدمه، وفقا لأعداد المتقدمين.