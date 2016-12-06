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طب طنطا: اعتماد البرنامج الدولى للتعليم بنظام الساعات المعتمدة بالكلية

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طب طنطا: اعتماد البرنامج الدولى للتعليم بنظام الساعات المعتمدة بالكلية طب طنطا: اعتماد البرنامج الدولى للتعليم بنظام الساعات المعتمدة بالكلية

>الغربية – مصطفى عادل

أكد الدكتور أمجد فرحات عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"  أنه تم اعتماد البرنامج الدولي للتعليم بنظام الساعات المعتمدة بالكلية.

وأضاف أن مجلس الكلية  اعتمد البرنامج وتم الموافقه عليه أيضا بمجلس الجامعة برئاسة الدكتور إبراهيم سالم القائم بعمل رئيس الجامعة ، وتم إرساله للجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات للموافقة عليه.

وأوضح"فرحات" أن البرنامج سيحقق مزايا التعليم التكاملي ويزيد من المهارات الطبية مع الاعتماد على التعلم الذاتى والخدمة المجتمعية ويؤهل الطالب لمواصلة دراسته بالجامعات  الأجنبية ، مضيفا أن البرنامج سيطبق  بداية من العام الجامعي الجديد 2017/2018


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