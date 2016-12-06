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«بوكيمون» و«سلاحف النينجا» بأكبر مدينة ترفيهية في دبي

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«بوكيمون» و«سلاحف النينجا» بأكبر مدينة ترفيهية في دبي «بوكيمون» و«سلاحف النينجا» بأكبر مدينة ترفيهية في دبي

تدرس شركة تطوير في دبي، والتي افتتحت مؤخرا أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم، فكرة إنشاء وجهة ترفيهية أكبر مجاورة لها.

وذكرت مجموعة إلياس ومصطفى كلداري، الثلاثاء، أن الوجهة الترفيهية “آي إم جي عالم من الأساطير” سوف تمتد على مساحة أكثر من 2 مليون قدم مربع 186 ألف متر مربع، بالقرب من الوجهة الترفيهية الحالية “آي إم جي عالم من المغامرات”، التي تم افتتاحها في نهاية أغسطس.

وينتظر أن تضم الحديقة الجديدة الشخصيات الكارتونية الشهيرة، مثل بوكيمون وسلاحف النينجا المتحولة- التي تقدمها نيكلوديون، ودورا المستكشفة.

ولم يشر المسؤولون إلى موعد افتتاح الحديقة كما لم يذكروا شيئا عن تكلفتها، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وتقيم دبي سلسلة من المتنزهات الجديدة وأماكن الترفيه الأخرى في إطار استعدادها، لاستضافة معرض إكسبو العالمي عام 2020.

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