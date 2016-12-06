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نشرةONAا بركات ينضم لـdmc sport..خالد سرحان ضيف TEN..سمير صبري يقدم “ذكرياتي” على إذاعة الأغاني

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سمير صبرى_محمد بركات_أحمد شيبة

سمير صبرى_محمد بركات_أحمد شيبة

 

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

أبدى الفنان سمير صبري رغبته في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء المونتاج والتترات، في تغيير اسم برنامجه الجديد على موجات إذاعة الأغاني من ” نجوم وأنغام ” إلى ” ذكرياتي”..للمزيد

الفنان سمير صبرى

الفنان سمير صبرى

تستضيف الإعلامية حنان مفيد فوزي، مقدمة برنامج” عسل أبيض”، على شاشةten، غدًا، الفنان خالد سرحان..للمزيد

الفنان خالد سرحان

الفنان خالد سرحان

يستعد الكابتن محمد بركات، لاعب النادى الأهلى السابق ، للظهور على قناة “ سبورت”، بداية من الخميس المقبل، لينضم لفريق التحليل الخاص بالاستديو التحليلى للقناة “المقصورة”..للمزيد

الكابتن محمد بركات

الكابتن محمد بركات

تحل الفنانة شيماء سيف، ضيفة على المذيع خالد عليش، فى برنامج “معاك فى السكة”، الذى يذاع على راديو “نجوم إف.إم”، فى الساعة 5 مساء..للمزيد

شيماء سيف

شيماء سيف

يستضيف اليوم الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه كل يوم على شاشة «ON.E»، فى تمام التاسعة والنصف، والذي يذاع بالتزامن على راديو نغم FM، المطرب الشعبي أحمد شيبة، صاحب الأغنية الشهيرة «أه لو..للمزيد

أحمد شيبة

أحمد شيبة

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أونا

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