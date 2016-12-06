نشرةONAا بركات ينضم لـdmc sport..خالد سرحان ضيف TEN..سمير صبري يقدم “ذكرياتي” على إذاعة الأغاني

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

أبدى الفنان سمير صبري رغبته في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء المونتاج والتترات، في تغيير اسم برنامجه الجديد على موجات إذاعة الأغاني من ” نجوم وأنغام ” إلى ” ذكرياتي”..للمزيد

تستضيف الإعلامية حنان مفيد فوزي، مقدمة برنامج” عسل أبيض”، على شاشةten، غدًا، الفنان خالد سرحان..للمزيد

يستعد الكابتن محمد بركات، لاعب النادى الأهلى السابق ، للظهور على قناة “dmc سبورت”، بداية من الخميس المقبل، لينضم لفريق التحليل الخاص بالاستديو التحليلى للقناة “المقصورة”..للمزيد

تحل الفنانة شيماء سيف، ضيفة على المذيع خالد عليش، فى برنامج “معاك فى السكة”، الذى يذاع على راديو “نجوم إف.إم”، فى الساعة 5 مساء..للمزيد

يستضيف اليوم الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه كل يوم على شاشة «ON.E»، فى تمام التاسعة والنصف، والذي يذاع بالتزامن على راديو نغم FM، المطرب الشعبي أحمد شيبة، صاحب الأغنية الشهيرة «أه لو..للمزيد