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مقابلة خاصة مع ايميه صياح وقصتها مع Head & Shoulders

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الثلاثاء 06-12-2016 15:44

1.كيف تشعرين هذه الأيام؟
- بسعادة

2. ما هو أفضل شيء حدث لك هذا العام؟
- برنامج Voice Kids Theفي موسمه لأول

3. ما هو أفضل شيء حدث لك هذا الشهر؟
- عيد زواجي

4. ما هو أفضل شيء حدث لك اليوم؟
- حصولي على بعض الوقت للراحة والنوم

5. ما هو أفضل شيء حدث لك في حياتك؟
- زوجي حبيبي

6. أين تجدين أكبر قدر من المتعة ؟
- باريس

7. ما هو الموسم المفضل لديك؟
- الربيع

8. أين ترغبين في قضاء فترة التقاعد ؟
- في الساحل الجنوبي في فرنسا Côte d'Azur

9. ما هي موهبتك السرية ؟
- التحدث كالأطفال

10 . سمي لنا شيئين لا يمكنك الاستغناء عنهما ؟
- My head and shoulders ;)

11. ما هو كتابك المفضل على الإطلاق ؟
- تقصدين كتبي المفضلة!!

12. ما هي أغنيتك المفضلة من أغاني التسعينيات؟
- Get down of Backstreet Boys

13 . ما هي الأغنية التي تسمعينها بشكل متكرر هذه الأيام ؟
- لا يوجد أغنية محددة

14. كيف تعريفين الجمال؟
- الجمال نسبي ويكمن في أعين الناظر

15. ماذا ترين عندما تنظرين في المرآة؟
- نَفسي

16. ما هو السر الوحيد في حياتك ؟
- لما لا نبقيه سراً !!!

17. ما هو سر جمالك؟
- صدقي أو لا تصدقي، إنه هيد آند شولدرز، وهذه هي المفاجأة

18. بالحديث عن المفاجآت: هل تحبين المفاجآت؟
- غرامي المفاجآت!

19. ما أعظم مفاجأة حدثت لك على الإطلاق ؟
- عرض الزواج

20. ما هو الشيء السري الذي لا يعرفه عنك أحد ؟
- مهووسة بالترتيب 

21. ما هو آخر فلم جعلك تبكين بشكل غير متوقع؟
- Me before You

22. ما هو آخر فلم جعلك تضحكين بشكل غير متوقع؟
- Minions

23. متى كانت آخر مرة فاجأتي بها نفسك؟
- في مركز التسوق قبل أيام

24. ما هو أكثر شيء تحبينه في نفسك ؟
- شعري

Q&A with TV Host and Actress Aimee Sayah
PART 2

25. هل بإمكانك وصف الأسلوب والمظهر الذي تفضلين الظهور به في كلمة واحدة؟
- ليس شيء معين
 

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سيدتي