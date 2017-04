مقابلة خاصة مع ايميه صياح وقصتها مع Head & Shoulders

1.كيف تشعرين هذه الأيام؟

- بسعادة

2. ما هو أفضل شيء حدث لك هذا العام؟

- برنامج Voice Kids Theفي موسمه لأول

3. ما هو أفضل شيء حدث لك هذا الشهر؟

- عيد زواجي

4. ما هو أفضل شيء حدث لك اليوم؟

- حصولي على بعض الوقت للراحة والنوم

5. ما هو أفضل شيء حدث لك في حياتك؟

- زوجي حبيبي

6. أين تجدين أكبر قدر من المتعة ؟

- باريس

7. ما هو الموسم المفضل لديك؟

- الربيع

8. أين ترغبين في قضاء فترة التقاعد ؟

- في الساحل الجنوبي في فرنسا Côte d'Azur

9. ما هي موهبتك السرية ؟

- التحدث كالأطفال

10 . سمي لنا شيئين لا يمكنك الاستغناء عنهما ؟

- My head and shoulders ;)

11. ما هو كتابك المفضل على الإطلاق ؟

- تقصدين كتبي المفضلة!!

12. ما هي أغنيتك المفضلة من أغاني التسعينيات؟

- Get down of Backstreet Boys

13 . ما هي الأغنية التي تسمعينها بشكل متكرر هذه الأيام ؟

- لا يوجد أغنية محددة

14. كيف تعريفين الجمال؟

- الجمال نسبي ويكمن في أعين الناظر

15. ماذا ترين عندما تنظرين في المرآة؟

- نَفسي

16. ما هو السر الوحيد في حياتك ؟

- لما لا نبقيه سراً !!!

17. ما هو سر جمالك؟

- صدقي أو لا تصدقي، إنه هيد آند شولدرز، وهذه هي المفاجأة

18. بالحديث عن المفاجآت: هل تحبين المفاجآت؟

- غرامي المفاجآت!

19. ما أعظم مفاجأة حدثت لك على الإطلاق ؟

- عرض الزواج

20. ما هو الشيء السري الذي لا يعرفه عنك أحد ؟

- مهووسة بالترتيب 

21. ما هو آخر فلم جعلك تبكين بشكل غير متوقع؟

- Me before You

22. ما هو آخر فلم جعلك تضحكين بشكل غير متوقع؟

- Minions

23. متى كانت آخر مرة فاجأتي بها نفسك؟

- في مركز التسوق قبل أيام

24. ما هو أكثر شيء تحبينه في نفسك ؟

- شعري

Q&A with TV Host and Actress Aimee Sayah

PART 2

25. هل بإمكانك وصف الأسلوب والمظهر الذي تفضلين الظهور به في كلمة واحدة؟

- ليس شيء معين