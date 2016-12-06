مقابلة خاصة مع ايميه صياح وقصتها مع Head & Shoulders
الثلاثاء 06-12-2016 15:44
1.كيف تشعرين هذه الأيام؟
- بسعادة
2. ما هو أفضل شيء حدث لك هذا العام؟
- برنامج Voice Kids Theفي موسمه لأول
3. ما هو أفضل شيء حدث لك هذا الشهر؟
- عيد زواجي
4. ما هو أفضل شيء حدث لك اليوم؟
- حصولي على بعض الوقت للراحة والنوم
5. ما هو أفضل شيء حدث لك في حياتك؟
- زوجي حبيبي
6. أين تجدين أكبر قدر من المتعة ؟
- باريس
7. ما هو الموسم المفضل لديك؟
- الربيع
8. أين ترغبين في قضاء فترة التقاعد ؟
- في الساحل الجنوبي في فرنسا Côte d'Azur
9. ما هي موهبتك السرية ؟
- التحدث كالأطفال
10 . سمي لنا شيئين لا يمكنك الاستغناء عنهما ؟
- My head and shoulders ;)
11. ما هو كتابك المفضل على الإطلاق ؟
- تقصدين كتبي المفضلة!!
12. ما هي أغنيتك المفضلة من أغاني التسعينيات؟
- Get down of Backstreet Boys
13 . ما هي الأغنية التي تسمعينها بشكل متكرر هذه الأيام ؟
- لا يوجد أغنية محددة
14. كيف تعريفين الجمال؟
- الجمال نسبي ويكمن في أعين الناظر
15. ماذا ترين عندما تنظرين في المرآة؟
- نَفسي
16. ما هو السر الوحيد في حياتك ؟
- لما لا نبقيه سراً !!!
17. ما هو سر جمالك؟
- صدقي أو لا تصدقي، إنه هيد آند شولدرز، وهذه هي المفاجأة
18. بالحديث عن المفاجآت: هل تحبين المفاجآت؟
- غرامي المفاجآت!
19. ما أعظم مفاجأة حدثت لك على الإطلاق ؟
- عرض الزواج
20. ما هو الشيء السري الذي لا يعرفه عنك أحد ؟
- مهووسة بالترتيب
21. ما هو آخر فلم جعلك تبكين بشكل غير متوقع؟
- Me before You
22. ما هو آخر فلم جعلك تضحكين بشكل غير متوقع؟
- Minions
23. متى كانت آخر مرة فاجأتي بها نفسك؟
- في مركز التسوق قبل أيام
24. ما هو أكثر شيء تحبينه في نفسك ؟
- شعري
Q&A with TV Host and Actress Aimee Sayah
PART 2
25. هل بإمكانك وصف الأسلوب والمظهر الذي تفضلين الظهور به في كلمة واحدة؟
- ليس شيء معين