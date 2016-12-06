هجوم فجائي على وجه هيفاء وهبي... ما السبب؟

تتميز هيفاء وهبي بجاذبية لا مثيل لها، كما أنها عرفت عالمياً بإطلالاتها التي تحولت إلى رمز للجمال العربي بالبشرة السمراء والعيون الملوّنة واختلاف ألوان شعرها من البنيّ إلى الأسود فالأحمر. لكن حملة الانتقادات لجمال هيفاء وهبي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة؛ فما هو السبب؟

" الغطس" يساعدك في الحفاظ على مكياجك

تعلق بعض المواقع على صور هيفاء وهبي التي تلتقطها بشكل جانبي. وتؤكد المواقع أن صور الوجه لو تمّ التقاطها مباشرة من الواجهة، لا من الجانب لفضحت عيوب وجه هيفاء. كذلك يشير الموقع إلى التجاعيد في الوجه، كما إلى التباين في شكل الأنف ورسمة العينين.

وبعد الجولة السريعة على انستقرام هيفاء وهبي الشخصي، تبيّن لنا أنها بالفعل لا تنشر الكثير من صور وجهها القريبة، إلا إذا كانت جانبية الوضعية. لكنها نشرت مؤخراً صورة سيلفي من الواجهة تؤكد أن جمال هيفاء وهبي لا مثيل له.

إليك هذه الصورة العفوية والطبيعية، فما رأيك بجمال هيفاء وهبي؟