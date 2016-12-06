12 حادثاً مرورياً بأم القيوين بسبب الضباب

أكد المقدم سعيد عبيد مدير ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين وقوع 12 حادثاً مرورياً صباح اليوم في مناطق متفرقة من الإمارة بسبب الضباب الكثيف والذي نتج عنه اصابات خفيفة ومتوسطة تم نقلها عن طريق الاسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة العام لتلقي العلاج المناسب .

وحذر مدير ادارة المرور والدوريات بأم القيوين قائدي المركبات من الضباب الكثيف الذي من الممكن ان يؤدي إلى حوادث مميتة واصابات بليغة في حال عدم التقيد بالقوانين المرورية ؛ مناشداً كافة السائقين بعدم استخدام الاضاءة العالية في حال انعدام الرؤية ،كما انه بجب على السائقين الوقوف عند كتف الطريق وتشغيل اضاءة الطوارئ في حال انعدام الرؤية تماما وعدم تمكن السائق من القيادة على الطريق