الإصابة تحرم غوتسة من لقاء ريال مدريد

حرمت الإصابة ماريو غوتسة لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني من المشاركة مع فريقه أمام ريال مدريد، الأربعاء ، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد دورتموند أن غوتسه البالغ من العمر 24 عاما، سيغيب عن مباراة ملعب “سانتياغو برنابيو” لإصابة خفيفة في ركبته.

ويحتاج الفريق الألماني إلى نقطة التعادل لضمان صدارة مجموعته، بعد تأهله إلى دور الـ16، إذ يتقدم بفارق نقطتين عن الفريق الملكي.

وذكر دورتموند أن غوتسه سيكون جاهزا لخوض مباراة كولن ضمن الدوري الألماني نهاية الأسبوع الحالي.