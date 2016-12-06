مؤتمر الشعب الهوائية: السدة الرئوية تصيب 5% من المصريين و80% منهم مدخنون

كتبت أمل علام

أكد الدكتور أشرف حاتم، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العينى، رئيس المؤتمر الـ15 للجمعية العلمية للشعب الهوائية، والذى تم افتتاحه اليوم، أنه سيلقى محاضرة عن العلاجات الجديدة للسدة الرئوية، موضحا أن السدة الرئوية المزمنة مرض مزمن، والذى يعتبر أحد الأمراض التى تسمى القاتل الصامت .

وقال الدكتور أشرف حاتم إنه سمى بالقاتل الصامت لأنه يؤدى إلى الوفاة، وفى نفس الوقت أعراضه تأتى تدريجيا، ويعانى المريض من الكحة والبلغم والنهجان، و80% من مرض السدة الرئوية من المدخنين، سواء كان تدخين السجاير أو الشيشة.

وأضاف الدكتور أشرف حاتم أن نسب الإصابة تصل من 4 إلى 5% عموما فى مصر، موضحا أن الأدوية الحديثة فى علاج السدة الرئوية هى أدوية موسعة للشعب تؤخذ عن طريق الاستنشاق مرة واحدة يوميا، وهى تعمل على المستقبلات الشعبية، من نوعين من الموسعات، موضحا أن تناولها معا تأتى بنتائج أفضل من استخدام الأنواع التقليدية من موسعات الشعب، مؤكدا أن هذه الأدوية آثارها الجانبية أقل من الأدوية التقليدية، وتريح المريض أكثر لأنها تؤخذ مرة واحدة فى اليوم، مع توسيع أكثر للشعب.

وقال الدكتور أشرف حاتم إن مرض السدة الرئوية مرض مزمن ولكن بالعلاجات يمكن التقليل من الآثار الجانبية له، ويستمر على العلاج طول حياته، والوقاية خير من العلاج، موضحا أن المريض إذا أقلع عن التدخين قبل الإصابة بالسدة الرئوية سيحمى نفسه منها.