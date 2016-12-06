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علاء عبد العال يطالب لاعبى الشرقية بنسيان ثلاثية الإنتاج

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علاء عبد العال يطالب لاعبى الشرقية بنسيان ثلاثية الإنتاج علاء عبد العال يطالب لاعبى الشرقية بنسيان ثلاثية الإنتاج

> كتبت لبني عبد الله - آمال عزت

 

عقد علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية جلسة خاصة مع لاعبيه قبل بداية مران اليوم  على ملعب الدفاع الجوى استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، ضمن فعاليات الأسبوع الرابع عشر من الدورى. 

 

وطالب عبد العال لاعبيه بغلق صفحة الإنتاج والتركيز في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش وضرورة تحقيق نتيحة إيجابية بعد أن تعرض الفريق لهزيمتين متتاليتين أبقت رصيده عند 7 نقاط.

 

كما شدد عبد العال على لاعبيه ضرورة عدم الالتفات لما يثار عن أخطاء الإعلام وعدم التركيز في هذا الأمر بالرغم من تضرر الفريق من الأخطاء التحكيمية.

 

وفي نهاية الجلسة وعد اللاعبون الجهاز الفني ببذل أقصى جهد في المباراة النقبلة لتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب وإسعاد الجماهير.


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