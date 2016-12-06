موانئ دبي العالمية تفتتح أحدث مركز لوجستي في بيرو وتضاعف قدرات محطتها إلى 1.4 مليون حاوية

عززت مجموعة موانئ دبي العالمية إنجازاتها في مجال تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في تشغيل الموانئ والمراكز اللوجستية العالمية، بافتتاح أول مركز لوجستي ذكي في جمهورية بيرو موصل بالألياف الصناعية لميناء كالاو، مما يمكن توصيل المعلومات كاملة للميناء والجمارك، ويمكّن العملاء كذلك من التحكم ببضائعهم في المركز اللوجستي الجديد بواسطة أجهزتهم المختلفة، ومتابعة وتوجيه تحركات البضائع بين المركز والميناء، حيث تتولى موانئ دبي العالمية تطوير وإدارة محطة الحاويات في هذا الميناء الذي يقع بالقرب من ليما عاصمة جمهورية بيرو.

حضر حفل افتتاح المركز اللوجستي الجديد فيوريلا مولينيلي نائبة وزير المواصلات في جمهورية بيرو وديفيد بيرجر عمدة العاصمة ليما وكبار المسؤولين في قطاع المواصلات بجمهورية بيرو.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: " تعزز موانئ دبي العالمية شبكتها الدولية من الموانئ والمحطات البحرية والبرية والمراكز اللوجستية بافتتاح هذا المركز اللوجستي الجديد في جمهورية بيرو، المصمم لتنشيط حركة التجارة في المنطقة المحيطة به غرب أمريكا اللاتينية، وإسعاد المتعاملين من خلال تزويدهم بأفضل الأنظمة الذكية للخدمات اللوجستية، ما يمكنهم من تحقيق زيادة مستمرة في عوائدهم نتيجة لتوفير الوقت والجهد في إدارة وتحريك بضائعهم بين المركز اللوجستي وميناء كالاو، ويأتي تدشين هذا المركز في إطار حرص مجموعة موانئ دبي العالمية على تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية في الموانئ والمحطات التي تتولى المجموعة تطويرها وإدارتها ، والتي يبلغ عددها 77 محطة بحرية وبرية عبر العالم من أجل الارتقاء بصناعة الموانئ العالمية ودعم النمو في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي".

وأضاف سلطان أحمد بن سليم: " ننطلق من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتقدم إلى المركز رقم 1 عالمياً في كافة المجالات، ونحرص على دعم التطور الاقتصادي للدول التي تتولى مجموعة موانئ دبي العالمية تطوير وإدارة موانئها ومحطاتها البحرية والبرية ومراكزها اللوجستية، حيث أصبحت موانئ ومحطات المجموعة عبر العالم تقدم خدماتها لنحو 53% من حجم التجارة العالمية، وقد نجحنا في تحقيق هذا الإنجاز من خلال التخطيط الاستراتيجي لأعمالنا والابداع والابتكار في تطوير وإدارة موانئنا ومحطاتنا عبر تزويدها بأحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات".



> وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أن موانئ دبي العالمية تخطط لافتتاح المزيد من المراكز اللوجستية في معظم مناطق جمهورية بيرو للحد من ازدحام الشاحنات في ميناء كالاو عبر ضبط حركة الشاحنات من خلال التطبيقات الذكية خدمة للتجار والمستثمرين ودعما للنمو الاقتصادي في جمهورية بيرو.

وتقوم مجموعة موانئ دبي العالمية بتطوير وإدارة محطة حاويات موانئ دبي العالمية- كالاو، وبرغم ان الطاقة التشغيلية السنوية للمحطة تبلغ 850 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً فقد تمكنت المجموعة من التعامل مع 1.4 مليون حاوية نمطية سنويا، بفضل استخدام التكنولوجيا المتقدمة والتدريب المكثف للعاملين، ما جعل ميناء كالاو من أكثر الموانئ التي تديرها المجموعة نشاطاً على المستوى العالمي، وأصبحت المحطة اليوم نموذجا في تدريب الكوادر وتطويرهم عالميا، و تقع محطة حاويات موانئ دبي العالمية- كالاو في المنطقة الجنوبية من ميناء كالاو على مساحة تبلغ 225 ألف قدم مربع، وتضم المحطة مرسيين طول كل منهما 350 متراً وغاطساً بعمق 16 متراً مؤهلين لمناولة سفينتين عملاقتين من طراز بوست بانامكس بحمولة حوالي ثمانية آلاف وحدة نمطية قياس 20 قدماً في آن واحد، وتضم المحطة 6 رافعات جسرية ضخمة من طراز سوبر بوست بانامكس، و18 رافعة جسرية ذات إطارات مطاطية.