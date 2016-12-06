محمد بن راشد يستقبل رئيسة وزراء المملكة المتحدة في المنامة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة والوفد المرافق لها.

جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتوطيد علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة التاريخية وتوسيع مجالاتها خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والمصارف إلى جانب استعراض عدد من القضايا الاقليمية والدولية المتصلة بمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه على مختلف المستويات وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة و العالم.

وقد أشاد سموه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين .. مؤكدا ضرورة توسيع آفاق هذه العلاقات في ضوء الرغبة المشتركة للبلدين بتحقيق أهدافهما ومصالحهما المشتركة.

يذكر أن دولة الإمارات تعتبر رابع أكبر شريك استراتيجي تجاري للمملكة المتحدة ويزورها سنويا مليون ونصف سائح بريطاني.

من جانبها أكدت رئيسة وزراء المملكة المتحدة مشاركة بريطانيا في اكسبو دبي 2020 مشيرة إلى دعم حكومتها هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات ومشاركة شركات من القطاعين العام والخاص في بريطانيا في الإكسبو.

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة عبدالرضا عبدالله محمود خوري سفير الدولة لدى مملكة البحرين.