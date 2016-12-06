مختار يطرد حارس الاتحادالسكندرى من المران بسبب ادعاء الإصابة

كتب محمد عراقى ومحمد الجزار

طرد مختار مختار المدير الفني للاتحاد السكندري محمود السيد حارس مرمي الفريق من المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء بعد دخول الحارس في مشادة مع مدرب الحراس أحمد الضهراوي.

بدأت الواقعة بعد أن لاحظ الضهراوي ادعاء الحارس للإصابة من أجل مغادرة المران بسبب تذمره من جلوسه بديلا في المباريات الأخيرة ليدخل الثنائي في مشادة قبل ان يتدخل مختار ويقوم بطرد الحارس.

وقام اللاعب بمهاجمة الجهاز الفني اثناء خروجه ليقرر الجهاز الفني فرض عقوبة مالية مغلظه عليه لفرض حالة من الانضباط داخل الفريق.