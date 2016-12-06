حقيبة اليد "رين" الجديدة من علامة Tous

تقدم علامة "تو" Tous لعملائها أجمل التصاميم دائماً، كما أنها تحرص على مواكبة الموضة لتستخرج منها أجمل الأفكار التي تحولها الى اكسسوار ومجوهرات وحقائب يد أنيقة، وفي أحدث اصداراتها قدمت علامة "تو" Tous حقيبة مميزة ومبتكرة وهي حقيبة اليد "رين" Rene المصنوعة من جلد العجل الطبيعي والمطبعة برسومات ذهبية أعطتها طابع فني مميز.

تصميم الحقيبة بسيط ومبتكر في الوقت ذاته، وهي مثالية لمختلف أوقات اليوم، حيث أنها عملية وأنيقة ومن الممكن اختيارها مع الاطلالات الصباحية في بنطلون الجينز، أو من الممكن اختيارها للمناسبات المسائية حيث أنها ستبدو مثالية مع فستان كوكتيل قصير.

حقيبة اليد "رين" Rene الجديدة من علامة "تو" Tous هي صديقتك الأنيقة هذا الموسم.