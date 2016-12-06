بالصور: أجمل وأسوأ اطلالات النجمات في حفل جوائز الموضة

أقيم يوم أمس في مدينة لندن حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية British Fashion Awards لعام 2016. وكالعادة، اختارت النجمات لهذه المناسبة تصاميم فخمة لتتألق بها النجمات على السجادة الحمراء، ومن بينهنّ اللواتي نجحن في اختياراتهن، بينما بعضهن الآخر لم يوفق، فبدت إطلالاتهنّ غير أنيقة؛ وإليك التفاصيل.

نجحت مرة أُخرى "جيجي حديد" Gigi Hadid في خطف الأنظار ونيل لقب الأكثر أناقة بإطلالة مميزة باللون الفضي، اختارتها من "فيرساتشي" Versace. وقد نالت أيضاً جائزة أفضل عارضة أزياء لهذا العام؛ وبذلك تكون قد تفوّقت على شقيقتها الصغرى "بيلا حديد" Bella Hadid التي غابت عن الحفل.

ومن أكثرهن أناقة كانت النجمة "ليدي غاغا" Lady Gaga أيضاً، التي تألّقت بفستان باللون الأسود، اختارته من مصمّم الأزياء المفضّل بالنسبة لها "براندون ماكسويل، Brandon Maxwell ، الذي رافقها إلى الحفل.

وقد أحببنا أيضاً إطلالة عارضة الأزياء المخضرمة "نعومي كامبل" Naomi Campbell ، التي اختارت فستاناً باللون الأسود من دار الأزياء البريطانية "الكسندر مكوين" Alexander McQueen.

وفي المقابل، كان هنالك بعض الإطلالات التي لم تكن موفقة مثل إطلالة النجمة "سلمى حايك"Salma Hayek في فستان من "غوتشي" Gucci، حيث تميّز اللوك بالمبالغة، لا سيّما الأكمام المنفوخة والمجوهرات الكبيرة. كذلك تميّزت بالمبالغة إطلالة "اليسكا تشانغ" Alexa Chung في التصميم المستوحى من الأزياء التقليدية الصينية، المزيّن بالريش، إذ لم يكن لائقاً بالحفل. أمّا عارضة الأزياء "كارلي كلوس" Karlie Kloss فقد اختارت إطلالة قديمة، هي عبارة عن فستان من "ستيلا مكارتني" Stella McCartney ذي تصميم مألوف جداً. وقد شاهدنا الكثير من النجمات فيه في السنوات الماضية.

هذه باختصار أبرز إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية، فشاهدي الصور، واختاري من بينها الإطلالة المفضّلة بالنسبة إليك.