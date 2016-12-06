اختاري القبعة لأناقتك هذا الموسم

من منا لا تحب التألق بإطلالات تلفت الأنظار إليها، و بالطبع لن تكتمل أناقة الإطلالة من دون إضافة الاكسسوارات المناسبة عليها كونها تضفي رونقاً وحياة على الإطلالة، لذلك تختار السيدات دائماً الاكسسوارات المناسبة والبسيطة البعيدة عن التكلف.

ومن خلال جولتنا على عروض الأزياء العالمية لاحظنا بأن القبعات سوف تكون صديقتك هذا الموسم لأناقة وجاذبية عالية، فقد غزت موضة القبعات عروض الأزياء لتصبح عنصراً أساسياً لكل إطلالة، ولأنها أصبحت من قطع الاكسسوارات الأساسية لهذا الموسم فقد تنوعت تصاميمها و ألوانها، فبعضها كانت ذات نمط كلاسيكي وبعضها الأخر أخذت نمطاً عصرياً حديثاً، بالإضافة إلى القبعات الضخمة وخصوصاً الدائرية منها و القبعات المطبعة التي تمنحك من خلال ألوانها المتنوعة إطلالة عصرية بعيداً عن الكلاسيكية.

وقد وجدنا القبعات حاضرة في مجموعات أكثر من دار عالمية مثل شانيل chanel و غوتشي Gucci، و رالف أند روسو Ralph and Russo، وكانت بألوان وقصات و تصاميم متنوعة لتمنح الإطلالة أناقة وجاذبية خاصة.

هل ستعتمرين القبعات مع أزيائك هذا الشتاء؟