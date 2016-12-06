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حقيبة "ليدي ديور" من منظور الفنانين العالميين!

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الثلاثاء 06-12-2016 17:45

بفضل تصميمها الهندسيّ، والحلى المعدنيّة التي تشكّل اسم "ديور" Dior، ونمط "كاناج" المضرّب المستوحى من كراسي نابوليون الثالث التي كان يعتمدها "كريستيان ديور" للضيوف الذين يحضرون عروض أزيائه، تُعتبر حقيبة "ليدي ديور" Lady Dior، التي تمّ ابتكارها سنة 1995، تجسيداً للرهافة العصريّة للدار، وقد خضعت لعدد كبير من التعديلات والتأويلات الفنّية.
دعت الدار النحات والمصمّم والرسام المقيم في لندن، "مارك كوين"، لتجسيد رؤيته للحقيبة الأيقونيّة واللوازم الجلديّة الصغيرة ضمن إصدار محدود متوفّر حصرياً في البوتيك. واليوم تستمرّ القصّة مع ستّة فنانين بريطانيين وأميركيين جدد وهم "جايسون مارتن"، "إيان دافنبورت"، "مات كوليشو" و"مارك كوين" ،"ماثيو بورتر"، "كريس مارتن" و"دانيال غوردن"يكشفون النقاب عن ابتكاراتهم ضمن البوتيك في ميامي، وفي متجر مؤقّت في لوس أنجليس، ثمّ في لندن، الصين، دبي وفي باريس.
من خلال هذا التعاون، ارتقت الدار بالمهارة الحرفيّة إلى مستويات غير مسبوقة من أجل تلبية متطلّبات الفنانين. هذا المشروع يمنح تفويضاً مطلقاً للفنانين الذين نقلوا عالمهم الإبداعيّ إلى لغة صناعة الجلود لدى "ديور" Dior.

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سيدتي