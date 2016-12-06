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وزير الثقافة ينعي زوجة الفنان محمد صبحى

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وزير الثقافة ينعي زوجة الفنان محمد صبحى وزير الثقافة ينعي زوجة الفنان محمد صبحى

وزير الثقافة

نعى الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، وفاة الفنانة نيفين رامز، المدير الفني لفرقة رضا للفنون الشعبية، وزوجة الفنان محمد صبحي، والتي وافتها المنية في وقت سابق، اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

وتقدم وزير الثقافة بخالص العزاء إلى زوجها الفنان محمد صبحي، وأسرتها ومحبيها، داعيًا الله أن يدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

من جانبها نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنانة الراحلة، وأشادت بإنجازاتها ومسيرتها الفنية، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكانت الفنانة نيفين رامز قد بدأت مشوارها الفني بفرقة رضا للفنون الشعبية، ثم أصبحت المدير الفني للفرقة.

(أ.ش.أ)

 

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