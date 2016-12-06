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«أبو جبل»: الزمالك بيتى وأتمنى العودة له مرة أخرى

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«أبو جبل»: الزمالك بيتى وأتمنى العودة له مرة أخرى «أبو جبل»: الزمالك بيتى وأتمنى العودة له مرة أخرى

محمد أبو جبل

أعرب محمد أبو جبل حارس مرمى فريق سموحة الحالي والزمالك السابق، عن سعادته باهتمام مسئولي نادي الزمالك بإعادته مرة أخرى لصفوف القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الزمالك بيته ويتمنى العودة إليه.

وأوضح أبو جبل، في حواره له، إن أي لاعب في يتمنى اللعب بقميص نادي الزمالك، والذي يملك تاريخًا كبيرًا في الكرة المصرية والإفريقية، بجانب شعبيته الكبيرة، مشيرًا إلى أن الزمالك يعتبر بيته بعدما لعب له لمدة ثلاث سنوات، ونجح في حصد بطولات مع النادي الأبيض.

وأضاف أبو جبل، “اتمنى العودة للزمالك مرة أخرى، وعلمت باهتمام مسئولي النادي بعودتي مرة أخرى لصفوف الفريق، وأنا سعيد للغاية بهذا الأمر، الزمالك بيتي، وأفضل فتراتي مع كرة القدم كانت في الزمالك في الثلاث سنوات الماضية، بعدما تذوقت طعم الانتصارات والألقاب مع الفريق”.

(أ.ش.أ)

 

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