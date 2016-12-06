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تأجيل محاكمة 89 متهمًا بقضية حرق سيارات للشرطة لـ 3 يناير المقبل

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تأجيل محاكمة 89 متهمًا بقضية حرق سيارات للشرطة لـ 3 يناير المقبل تأجيل محاكمة 89 متهمًا بقضية حرق سيارات للشرطة لـ 3 يناير المقبل

أرشيفية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار بلال أبو السعود، تأجيل نظر محاكمة 89 متهمًا، في قضية حرق سيارات رجال الشرطة والقضاء بالإسماعيلية إلى جلسة يوم 3 يناير المقبل لسماع شهادة الشهود.

ويواجه المتهمون عدة تهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «الخلايا العنقودية» من بينها حرق حافلات للنقل العام والانضمام لجماعة مخالفة للقانون والتخريب والعنف والاعتداء على الحريات الشخصية.

وكان المتهمون قد قاموا بحرق عدد من سيارات رجال الشرطة والقضاء ومقهي بمدينة الإسماعيلية خلال شهر أغسطس من عام 2013 .

(أ.ش.أ)

 

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