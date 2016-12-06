الصحة: 19 إصابة في حادث تصادم أتوبيسين بالإسماعيلية‎

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم عن إصابة ١٩ مواطن في حادث تصادم اتوبيسين امام مفارق ابو صوير بإتجاه الاسماعيلية بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي .

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف الى انه تم نقل حالات الاصابة الى مستشفى الاسماعيلية العام بمشاركة ١١ سياراة اسعاف.

من جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الى أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات متفرقة بالجسد وجروح قطعية بالرأس واشتباه كسور بالساق والقدم واشتباه بارتجاج بالمخ وخدوش وسحجات بالجسد وجميعهم يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى .