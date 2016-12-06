س وج.. هل أخطاء التحكيم تهدد مسيرة الدورى؟

كتب- عادل عقل

أصبح التحكيم فى بؤرة الاتهامات التى تهدد استكمال الدورى وسببا رئيسيا للفتنة بين الأندية التى هدد بعضها بالانسحاب اعتراضا على الأخطاء المتكررة.. مما جعل هناك تساؤلات فى الوسط الكروى تحتاج الإجابات الواضحة..

س - هل أخطاء التحكيم تهدد الدورى؟

بالتأكيد أخطاء التحكيم تهدد مسيرة الدورى، خاصة وأن الأخطاء تسببت فى تغيير نتائج المباريات مثل مباريات الإسماعيلى وسموحة، والزمالك وطنطا والزمالك مع دجلة.

وكل الأندية مثل إنبى والشرقية والمصرى، وإنبى والنصر للتعدين والاسماعيلى وبتروجت والداخلية وطلائع الجيش والاسماعيلى والأهلى والمقاصة ـ اشتكت من أخطاء تحكيمية أهمها عدم احتساب ركلات جزاء أو الركلات الوهمية التى احتسبها الحكام، بالإضافة إلى سوء تقدير الفرق بين التهور والإهمال والقوة الزائدة الى جانب تخاذل بعض الحكام فى إشهار البطاقة الحمراء( إنذار ثانى).

لن تنهى ثورة الأندية الأخطاء التحكيمية لأن الحكم عنصر بشرى وقراراته تحتمل الصواب والخطأ ولا توجد مباراة كرة القدم بدون أخطاء تحكيمية، الأهم فى هذا ألا يكون هناك تعمد، وبشكل نسبى تختلف من مباراة إلى أخرى من حكم الى آخر حسب الفروق الفردية للحكام ولن تجدى هذه الثورة بل ستصعد الامور لتصل الى حالة من الاحتقان بين الحكام والأندية وهذا يؤثر بشكل كبير على مسيرة بطولة الدورى.

من المسئول عن أخطاء الحكام؟

التحكيم احد العناصر المهمة والمؤثرة بالمنظومة لذلك تجد ان هناك عوامل عديدة مسئولة عن اخطاء قضاة الملاعب اهمها الاستوديوهات التحليلية للمباريات الدورى، خاصة تحليل وتقييم أداء الحكام خلال هذه الاستوديوهات الى جانب وسائل الاعلام المختلفة التى دائما تشعل الفتنة بين الحكام والأندية بالإضافة الى ان الحكام لم تجد من يدافع عنهم وبسعى لحصولهم على حقوقهم.

س هل مشكلة التحكيم المصرى فى رئيس اللجنة ام فى اختيارات الحكام للمباريات ؟

طبعا يشترك رئيس اللجنة فى تحمل المسئولية فى اخطاء التحكيم لأنه هو المسئول عن ادارة اللجنة منها واهم مهامه اختيارات الحكام للمباريات ، والدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم ولذلك الاختيارات هى مسئولية رئيس اللجنة ان يكون لدية القدرة على اختيار الحكم المناسب طبقا لمعايير اساسية

و لابد ان يكون هناك دقة ومراعاة عدم تكرار الحكام بشكل عشوائى بل تعد اختيارات الحكام احد اهم العوامل التى تساعد معالجة اخطاء التحكيم.