بدء اجتماع «الأعلى للصحافة» ولجنة التشريعات حول قانون تنظيم الإعلام

بدأ الاجتماع الذى يعقده المجلس الأعلى للصحافة، حـول قـانـون تنظـيم الصحافـة والإعلام، بمقر المجلس، بحضور عدد من نواب البرلمان من الكتل المختلفة، وممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات، التى أعدت مشروع “القانون الموحد”، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة وهيئة المكتب، ونقيب الصحفيين ورئيس لجنة التشريعات بالنقابة، وعدد من كبار الصحفيين.

وشارك فى الاجتماع، جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وصلاح عيسى، وحسن عماد مكاوى، والدكتورة كريمة كمال، وأسامة سلامة من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين، وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، وكارم محمود عضو مجلس النقابة، والكاتب الصحفى جمال فهمى والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، والإعلامى جمال الشاعر، وأحمد طنطاوى وتامر عبد القادر من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى عدد من الصحفيين.

وكان القلاش نقيب الصحفيين، قد تقدم أمس بطلب للنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لإخطار النقابة بمشروع القانون الخاص بالصحافة والإعلام فور وروده إلى اللجنة من أمانة البرلمان، وذلك حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته، وتكوين وجهة نظر إزاء مواده حتى يستطيع طرحها على اللجنة.