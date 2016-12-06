خفض رسوم مرور شركات السفن بقناة السويس عند الاشتراك مقدمًا

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، اليوم، أن الشركة قررت تخفيض 3 % لشركات السفن، إذا ضخت اشتراك عبور سنوي لمدة 3 سنوات مقدمًا و5% إذا ضخت اشتراك 5 سنوات.

وأضاف مميش، خلال مؤتمره الصحفي بديوان عام محافظه بورسعيد، أن مفاوضات تجرى مع بعض هذه الشركات لزيادة النسبة أو الاستقرار عليها.

وأوضح مميش، أن الهدف من ذلك تشجيع الشركات بالمرور، وضخ عملات صعبة للبنك المركزي لعمل رصيد احتياطي له خاصة أنه يعاني من نقص العملات حاليًا، وأشار الى أن الهيئة تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد المصري لأنها توفر عملة صعبة.

(أ.ش.أ)