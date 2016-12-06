حى المنتزه بالإسكندرية يشن حملة ضد النباشين

شن حى المنتزه أول بالإسكندرية، حملة مكبرة بقيادة اللواء أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزة أول، على ظاهرة النباشين، يرافقه رضا جاب الله سكرتير عام الحى، ومعاون رئيس الحى للنظافة والتجميل ومدير إدارة الرقابة والرصد البيئى ومدير إدارة إشغال الطريق ومدير وحدة الإزالة والمراقبة العامة للنظافة والإدارة العامة للرقابة والرصد البيئى بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، حيث تم التوجه إلى شارعى 63 و64 من شارع 30 قبلى، وتم التحفظ على 3 تروسيكل وعربنين كارو و3 ميزان قبانى، وتحميل سيارتين مرسيدس، وسيارتى كشف، وإفراغ ناتج الفرز بمقلب الزياتين حتى لا تتم الاستفادة منها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين بأعمال الفرز، كما تم شن حملة على المحال بشارع 30 القاهرة سيدى بشر قبلى لإزالة الإشغالات والبيئة.