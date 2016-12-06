بالصور.. نجاح انتخابات البرلمان المدرسى بالمنيا للعام الرابع على التوالى

كتب محمد الأحمدى

أقامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، انتخابات البرلمان المدرسى للعام الرابع على التوالى تحت إشراف توجيه الإعلام التربوى بالمنيا، برئاسة عبير يوسف موجه عام الإعلام التربوى بالمحافظة.

وأقيمت الانتخابات بمديرية التربية والتعليم بحضور كل من السيد رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم بالمنيا، وعدد من قيادات التعليم وأخصائى وموجهى الـ9 إدارات التعليمية، وشارك فى تنظيم العملية الانتخابية فريق عمل مكون من 33 منسقا ومنظما من أكفأ الأخصائيين والموجهين فى المديرية.

من جانبه أبدى السيد رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا سعادته بالتجربة، مؤكدا أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا هى الوحيدة التى تنظم انتخابات برلمانية على مستوى المدارس للعام الرابع على التوالى، وهى تجربة من هدفها تعويد الطلاب على العمل السياسى والبرلمانى، من خلال خوض منافسة شريفة على مستوى المحافظة.

كما أشارت عبير يوسف موجه عام الإعلام التربوى إلى أن البرلمان المدرسى عبارة عن صورة مصغرة من البرلمان المصرى، وهو برنامج تعليمى تثقيفى يهدف إلى تعريف الشباب بمشاكل مجتمعهم وللمشاركة الإيجابية والتعبير عن الرأى وعرض المشكلات واقتراح الحلول وصياغة التوصيات ومتابعة تنفيذها، وهو بدوره يعمل على تدريب الشباب على القيادة.

أجريت الانتخابات بمراحلها وتم عمل برامج دعائية للإعلان عن البرامج الانتخابية للمرشحين وتمت عملية التصويت ببطاقات اقتراع، وتم فرز الأصوات بواسطة لجان الفرز المشكلة من الأخصائيين وبعض الطلاب.

جدير بالذكر أن عدد نواب البرلمان 99 عضوا وكان من المرشحين طالب من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع وقدم برنامجه وعمل دعاية لنفسه وفاز بأغلبية ساحقة 62 صوتا مقابل 25 صوتا لمنافسه وكانت دعايته عرض موسيقى رغم أنه لا يسمع.