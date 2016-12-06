الأمم المتحدة تدعو «معز مسعود» لإلقاء كلمة افتتاحية حول تمكين الشباب عالمياً

يلقي معز مسعود الباحث في قسم الإلهيات بجامعة كمبريدج كلمة افتتاحية خاصة في اجتماع منظمة الأمم المتحدة والذي سيعقد في جنيف في الثامن من ديسمبر الجاري حول تحديات حماية الشياب والأطفال عالمياً، تلبية للدعوة التي وصلته من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتعد هذه هي المشاركة الثانية لمسعود في هذه الاجتماعات حيث القى كلمة في الدورة الماضية تناول فيها دور منهج التعارف في مواجهة كافة أنواع التطرف المنتشرة في العالم، ودعا من خلالها إلى الاهتمام بالتعليم، معتبرا أن الربط بين الإسلام والإرهاب بسبب تصرفات قلة منحرفة غير مقبول.

وتأتي مشاركة مسعود قبيل استكماله لمشروعه الجديد الباحث عن الحقيقة والذي يستهله بإطلاق كتاب حول الأسئلة الوجودية في العام القادم 2017.