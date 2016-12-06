الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، غدًا، استعدادا للدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة سموحة المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس، في الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز، وينطلق مران الفريق في الثالثة والنصف عصرًا، ويليه إعلان حسام البدري المدير الفني للفريق عن قائمة اللاعبين المختارين لخوض المباراة.

ويشارك حسام غالي قائد الفريق في المران الجماعي للفريق عصر اليوم، بشكل تدريجي، بعد عودته من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا بشد في العضلة الخلفية، لتجهيزه للمباريات، بعدما خاض فترة علاج طبيعي وتأهيل على مدار الأيام الماضية، كما أصبح الثنائي صبري رحيل وباسم علي جاهزان للمشاركة في مران الفريق الجماعي بعد تعافيها من الإصابات المختلفة التي لحقت بهما خلال الأيام الماضية.

وتماثل باسم علي للشفاء من إجهاد العضلة الضامة، فيما تعافى رحيل من الإصابة التي عانى منها بإجهاد في العضلة الأمامية.

(أ.ش.أ)