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أمير الكويت: ندعم الحوار المرتكز على مبادئ القانون الدولى مع إيران

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أمير الكويت: ندعم الحوار المرتكز على مبادئ القانون الدولى مع إيران أمير الكويت: ندعم الحوار المرتكز على مبادئ القانون الدولى مع إيران

الشيخ صباح الأحمد الجابر، أمير دولة الكويت

قال الشيخ صباح الأحمد الجابر، أمير دولة الكويت، اليوم، إن انعقاد القمة الخليجية يتزامن مع تغييرات دولية متسارعة، مشيرًا إلى أن مسيرة العمل الخليجى أسهمت فى تلبية تطلعات شعوب دول مجلس التعون الخليجى.

وأوضح الجابر، أن الدول الخليجية تواجه تحديات اقتصادية تتمثل فى انخفاض النفط، فضلًا عن مواجهة الإرهاب الذى يهدد استقرار العالم بأسره، معبرًا عن دعم الكويت للحوار المرتكز على مبادئ القانون الدولى مع إيران.

وأضاف الجابر، فى كلمة له بالقمة الخليجية الـ37 المنعقدة بمملكة البحرين، أن الأوضاع التى تمر بها المنطقة العربية تعكس حجم التحديات الجسيمة التى تواجهها المنطقة، مشيرًا إلى بذل الكويت لجهود مضنية لمساعدة اليمنيين على التوصل لاتفاق سياسى، يحفظ لليمن استقراره ويحقن دماء أبنائه.

 

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