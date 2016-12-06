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نيابة المطرية تأمر بضبط سيدة استولت على 10 ملايين جنيه من المواطنين

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نيابة المطرية تأمر بضبط سيدة استولت على 10 ملايين جنيه من المواطنين نيابة المطرية تأمر بضبط سيدة استولت على 10 ملايين جنيه من المواطنين

>كتب كريم صبحى

أمر المستشار محمد كمال السماحى مدير نيابة المطرية، بسرعة ضبط وإحضار مستريحة جديدة استولت على 10 ملايين جنيه من ضحاياها مقابل حصولهم على أرباح شهرية وهربت.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها محمد السماحى وكيل أول نيابة المطرية، بسكرتارية سيد بشوادى، أن المتهمة أوهمت ضحاياها من المواطنين باسثمار أموالهم معها مقابل حصولهم على أرباح شهرية، حيث كانت تعمل فى مجال العقارات والأجهزة الكهربائية والموبليا، واستولت على أموال المواطنين بزعم توظيفها وهربت.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من 16 مواطنا أفادو فيه بتعرضهم للنصب على يد سيدة حصلت منهم على مبالغ وصلت إلى 10 ملايين جنيه مقابل توظيفها وحصولهم على أرباح شهرية، وأضافوا فى بلاغهم بأن المتهمة امتنعت عن سداد الأرباح منذ 6 أشهر، وأن كل منهم حصل على وصل أمانة منها بالمبلغ الذى حصلت عليه منه، وحرر محضرا بالواقعة، وتم إحالته للنيابة التى أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمة. 


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