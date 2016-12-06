«حجازى» يغادر إلى اليونان للمشاركة بفاعليات التدريب المشترك «ميدوزا 2016»

غادر الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم، متوجهًا إلى العاصمة اليونانية أثينا، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

ويشهد رئيس الأركان، خلال الزيارة، فعاليات يوم كبار القادة للتدريب المصرى اليونانى المشترك “ميدوزا 2016″، والذى تشارك فيه عناصر من القوات البحرية والجوية من الجانبين، كما يجرى خلال الزيارة العديد من المباحثات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

تأتى الزيارة فى ضوء علاقات الشراكة والتنسيق المستمر بين البلدين تجاه الملفات والموضوعات الهامة التى تتصل بالمنطقة فى العديد من المجالات.