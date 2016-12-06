«الطيران المدني»:مصر للطيران تستحوذ على 24.8%من نقل الركاب و لا نفرض قيود على القطاع الخاص

صرح المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني ، أنه ليس هناك أية قيود على شركات الطيران ، سواء لتسيير الرحلات الداخلية أو الدولية ، بشرط أن يكون لهذه الشركات جدول زمني معلن ، ومطابق لمعايير السلامة الجوية والشروط ، التي تصدر عن سلطة الطيران المدني المصري .

واضاف العدوي في بيان صحفي أن جميع المطارات المصرية مفتوحة امام جميع شركات الطيران ، فيماعدا مطار القاهرة لأنه له ضوابط ومتطلبات من قبل سلطة الطيران المدني ، سواء لعمل الشركات الأجنبية أو الشركات المصرية ، للمحافظة علي الخدمة فيه ، علما أن هناك 4 شركات طيران مصرية خاصة بخلاف مصرللطيران ، تقوم بتشغيل رحلات من مطار القاهرة بخلاف رحلات الشركات الأجنبية .

وقال العدوي في مجال تشغيل الطيران العارض (الشارتر) كافة المطارات المصرية مفتوحة بما فيهم مطار القاهرة ، وذلك لتشجيع الحركة السياحية حتي يتم تغطية جميع النقاط الدولية والداخلية سواء بالطيران المنتظم أو العارض .

ومن جانبه نفي صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران احتكار الشركة الوطنية لحركة السفر والطيران بمصر ، مؤكدا ان نسبة تشغيل مصر للطيران بصفة عامة من اجمالي حركة شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية لاتتعدي نسبة 24.8 % .

واضاف مسلم ان اسعار التذاكر شهدت زيادة نسبية عقب قرار تعويم الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار ، أسوة بما تم في كثير من السلع والمنتجات التي ترتبط بسعر الدولار ، حيث يتم شراء الوقود وتكاليف الصيانة والتشغيل ودفع رسوم الإقلاع والهبوط وغيرها بالدولار وبالرغم من ذلك تم تحرير سعر تذاكر السفر لتصبح تحت الزيادة والنقصان وفقا لسياسة العرض والطلب ، ورحب مسلم بدخول أي شركة طيران مصرية او اجنبية للعمل في سوق النقل الداخلي في مصر على أن تتحمل أعباء التشغيل الداخلى ، والذى تتحمله الشركة الوطنية في اطار دورها القومي والمجتمعي وخاصة في ربط مطار القاهرة بالمدن السياحية المصرية .