أخبار عاجلة

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد -
الجندي يطالب بتطهير جميع مؤسسات الدولة ممن يتعاطفون مع الإخوان -
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر -
استكمال التصويت لاختيار نائبي «تلا» و«أبو كبير» -
«العليا» تناشد أهالي أبو كبير وتلا والشهداء المشاركة في الانتخابات -
«البنوك والبورصة» عطلة رسمية الأحد والإثنين المقبلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«الطيران المدني»:مصر للطيران تستحوذ على 24.8%من نقل الركاب و لا نفرض قيود على القطاع الخاص

Google+ Print
«الطيران المدني»:مصر للطيران تستحوذ على 24.8%من نقل الركاب و لا نفرض قيود على القطاع الخاص «الطيران المدني»:مصر للطيران تستحوذ على 24.8%من نقل الركاب و لا نفرض قيود على القطاع الخاص

صرح المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني ، أنه ليس هناك أية قيود على شركات الطيران ، سواء لتسيير الرحلات الداخلية أو الدولية ، بشرط أن يكون لهذه الشركات جدول زمني معلن ، ومطابق لمعايير السلامة الجوية والشروط ، التي تصدر عن سلطة الطيران المدني المصري .

واضاف العدوي في بيان صحفي أن جميع المطارات المصرية مفتوحة امام جميع شركات الطيران ، فيماعدا مطار القاهرة لأنه له ضوابط ومتطلبات من قبل سلطة الطيران المدني ، سواء لعمل الشركات الأجنبية أو الشركات المصرية ، للمحافظة علي الخدمة فيه ، علما أن هناك 4 شركات طيران مصرية خاصة بخلاف مصرللطيران ، تقوم بتشغيل رحلات من مطار القاهرة بخلاف رحلات الشركات الأجنبية .

وقال العدوي في مجال تشغيل الطيران العارض (الشارتر) كافة المطارات المصرية مفتوحة بما فيهم مطار القاهرة ، وذلك لتشجيع الحركة السياحية حتي يتم تغطية جميع النقاط الدولية والداخلية سواء بالطيران المنتظم أو العارض .

ومن جانبه نفي صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران احتكار الشركة الوطنية لحركة السفر والطيران بمصر ، مؤكدا ان نسبة تشغيل للطيران بصفة عامة من اجمالي حركة شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية لاتتعدي نسبة 24.8 % .

واضاف مسلم ان التذاكر شهدت زيادة نسبية عقب قرار تعويم الجنيه المصري وارتفاع ، أسوة بما تم في كثير من السلع والمنتجات التي ترتبط بسعر الدولار ، حيث يتم شراء الوقود وتكاليف الصيانة والتشغيل ودفع رسوم الإقلاع والهبوط وغيرها بالدولار وبالرغم من ذلك تم تحرير سعر تذاكر السفر لتصبح تحت الزيادة والنقصان وفقا لسياسة العرض والطلب ، ورحب مسلم بدخول أي شركة طيران مصرية او اجنبية للعمل في سوق النقل الداخلي في مصر على أن تتحمل أعباء التشغيل الداخلى ، والذى تتحمله الشركة الوطنية في اطار دورها القومي والمجتمعي وخاصة في ربط مطار القاهرة بالمدن السياحية المصرية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية