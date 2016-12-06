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رئيس نادى دمياط يسحب استقالته ويقرر استكمال مدته القانونية

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رئيس نادى دمياط يسحب استقالته ويقرر استكمال مدته القانونية رئيس نادى دمياط يسحب استقالته ويقرر استكمال مدته القانونية

>دمياط معتز الشربينى

قرر محمد أبو جنبة رئيس نادى دمياط الرياضى الرجوع فى استقالته من رئاسة النادى وسحبها بعد تقديمها إلى علاء جاد وكيل الشباب والرياضة بدمياط، وقرر استكمال مدته القانونية حيث تنتهى المدة القانونية بعد عام تقريبا.

وقابل أبو جنبة لاعبى الفريق ومنح كل لاعب 1000 جنيه من مخصصاته المالية وتحفيزهم على السفر للمواجهة فريق السكة الحديد اليوم.

يذكر أن أبو جنبة تقدم باستقالته اعتراضا على نقص الإمكانيات المادية للنادى وغياب الدعم المادى، الأمر الذى أدى إلى تراجع ترتيب الفريق وتأثر الحالة المعنوية للاعبين.


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