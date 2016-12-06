القضاء الإدارى بالدقهلية يبطل انتخابات "نادى اتحاد نبروه" ويأمر بإعادتها

الدقهلية - شريف الديب

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار محمد فوزى جمعة، والمستشار محمود فوزى الرفاعى، والمستشار وسام الدين العزازى، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبد الله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقى أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزى الرفاعى، وسكرتارية محمد عبد الحميد حجاب حكما يقضى ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادى اتحاد نبروه الرياضى ويأمر بإعادتها، وفقا لصحيح حكم القانون وذلك فى الدعوى رقم 10164 لسنة 36 قضائية.

يذكر أن محمد السعيد حامد حسانين تقدم بدعوى ضد وزير الشباب والرياضة و وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ورئيس نادى الاتحاد الرياضى بنبروه وجاء فى حيثيات الحكم، أن نادى اتحاد نبروه الرياضى أعلن الدعوة لعقد جمعية عمومية يومى 20، 21/3/2014 والاجتماع الثانى يومى 27،28/3/2014م، وضمن جدول أعمالها الدعوة لاستكمال المناصب الشاغرة بمجلس إدارة النادى، و قد تقدم المدعى بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة على منصب نائب الرئيس، وذلك حسبما هو ثابت من إيصال الاستلام الموقع من رئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح وثبت أن المدعى قد قدم مرفقات وهى صورة بطاقة الرقم القومى ،صورة من المؤهل الدراسى ،صورة من كارنيه العضوية ،إيصال سداد الترشيح ،صورة من شهادة الخدمة العسكرية ،تقديم موافقة جهة العمل إذا كان من أعضاء ، صحيفة الحالة الجنائية وموقع على الإيصال بالاستلام.

وتضمن التحقيق أن المدعى ذهب لحضور الجمعية يوم 20/3/2014 إلا أنه لم يجد اسمه فى كشوف الترشيح وعلم باستبعاده وقد تظلم المدعى من ذلك لجهة الإدارة، إلا أنها لم تحرك ساكنا، ولما كان الثابت من الأوراق المقدمة من المدعى أنه قد تقدم بالأوراق اللازمة لترشحه ولم يثبت تخلف أى من الشروط اللازمة للترشح بشأن المدعى، وتقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نفى ادعاء المدعى، مماى يعد قرينة على صحة ما يدعيه.

ولما تقدم المدعى من المستندات ما يثبت أنه يحق له الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة نادى اتحاد نبروه، و لم ترد جهة الإدارة على الدعوى أو تبين سبب الاستبعاد من الانتخابات.

لذا قضت المحكمة ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادى اتحاد نبروه الرياضي ويأمر بإعادتها وفقا لصحيح حكم القانون وذلك فى الدعوى رقم 10164 لسنة 36 قضائية.