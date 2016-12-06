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النائب العام الأردنى يعيد التحقيق فى قضية قتل مصرى بالمملكة منذ 20 عاما

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النائب العام الأردنى يعيد التحقيق فى قضية قتل مصرى بالمملكة منذ 20 عاما النائب العام الأردنى يعيد التحقيق فى قضية قتل مصرى بالمملكة منذ 20 عاما

الرئيس وملك الأردن عبدالله الثاني (أرشيفية)

فتح مدعى عام محكمة الجنايات الكبرى الأردنية ملف قضية مقتل مواطن مصرى فى الأردن ارتكبت قبل 20عاما فى منطقة تلاع العلى، ولم يتوصل خلالها التحقيق إلى هوية القاتل.

وذكرت وسائل إعلام أردنية ان القضية قد مضى عليها عشرين عاما، حيث أصبحت من القضايا المجهولة إلا أن النائب العام الأردنى أمر بإعادة فتح القضية والتحقيق بها من جديد لكون القاتل مجهولا فى القضية.

 

وأوضحت ان القضية كانت قد وقعت فى منطقة تلاع العل الأردنية خلف أحد الفنادق فى تلك المنطقة، حيث عثر على جثة لرجل مجهول الهوية فى حالة تعفن، وملقاة فى جرف ترابى ومغطاة بـ “الكرتون” وتم التحرك انذاك من قبل فريق التحقيق وللمختبر الجنائى.

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