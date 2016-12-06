وزير الدفاع يلتقى نظيره الباكستانى لبحث سبل التعاون بين البلدين

التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، رانا تانوير حسين وزير الانتاج الحربى لجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليًا.

وأكد بيان صادر عن القوات المسلحة، اليوم، إن اللقاء تناول سبل دعم وتعزيز أفاق الشراكة والتعاون العسكرى بين البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات وتطرق اللقاء إلى تباحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا فى ظل التحديات الراهنة التى تمر بها المنطقة، وانعكاسها على جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشاد القائد العام، بعمق الروابط التاريخية الراسخة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التكامل والتعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جانبه، أبدى وزير الإنتاج الحربى الباكستانى تقدير بلاده الكامل لمصر وما تتخذه من مساعى جادة لدعم شعوب المنطقة، مشيرًا إلى حرص البلدين على تنمية أفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات خاصة فى المجالات الدفاعية المختلفة.