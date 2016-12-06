القوي العاملة : رفع رواتب بعض العمالة المصرية بالكويت في 7 مهن ...

سمر العشري

تقوم وزارة القوي العاملة المصرية قصاري جهدها لمواجهة المشاكل في الداخل والخارج وتوفير فرص العمل للمصريين داخل مصر وخارج مصر للذين يرغبون في العمل في الخارج مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم المادية والعينية وتعمل القوي العاملة علي حماية حقوق العمال المصريين الذين يعملون بالخارج .

وفي أطار التوجيهات المستمرة من الوزير لمكاتب التمثيل العمالي للعاملين بالخارج لحماية حقوق العمال المصرية فقد تمكن مكتب التمثيل العمالي والتابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالخارج من خلال مفاوضته مع مكتب القوي العاملة بالكويت من رفع اجور العمال المصريين الذين يعملون بالكويت لأصحاب المهن التالية “محاسب – سائق – بائع – عامل فني – فني كهربائي – صباغ .

وقد تلقي محمد سعفان وزير القوي العاملة المصرية تقرير بهذا الشأن من “جمال سيد” المستشار العمالي بالكويت ويتضمن التقرير انه تم التنسيق مع أصحاب الأعمال بالكويت وقد استجابت بعض الشركات لرفع رواتب العمال المصريين الذين يعملون لديهم لبعض المهن حتي تتناسب مع متطلبات المعيشة بالخارج وقد زادت أسعار السلع بسبب ارتفاع قيمة الدولار .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads