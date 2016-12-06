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غدًا.. محاكمة مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة بتهمة النصب

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غدًا.. محاكمة مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة بتهمة النصب غدًا.. محاكمة مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة بتهمة النصب

تجديد حبس متهمين – أرشيفية

تبدأ غدًا الأربعاء محكمة جنح حدائق القبة، نظر أولى جلسات محاكمة مدير مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بحدائق القبة الشهير بمستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة بتهمة النصب والاحتيال واستغلال وظيفتة والاستيلاء على أكثر من مليون جنية من أموال المواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الأراضى والذى تبين أنها ملكًا للدولة وأعطائهم نسبة من الأرباح.

وكان قسم حدائق القبة قد تلقى من أحد الموظفين ضد مدير مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بحدائق القبة بتهمة الاستيلاء منة على مبلغ مائة ألف جنية بحجة توظيفها فى تجارة الأراضى والعقارات واعطائة نسبة من الأرباح وتبين أنة وقع ضحية نصب.

وقد تضمن البلاغ أن مدير المدرسة استغل منصبة وأوهم المواطن بأن لدية أراضى بعدة محافظات منها محافظة المنيا وحصل منه على المبلغ مائة ألف جنية بحجة توظيفها وإعطائة نسبة من الأرباح إلا أن المواطن اكتشف بعد ذالك أنه وقع ضحية نصب فطالبة برد أصل المبلغ فرفض مدير المدرسة وقد تبين أن هذة الأرض هى ملك للدولة.

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