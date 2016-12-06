أخبار الأردن اليوم.. الملك عبدالله يحضر تمرينا عسكريا مع ألمانيا لمكافحة الإرهاب

كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار الأردن اليوم على حضور العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، تمرينا عسكريا أردنيا ألمانيا مشتركا حول عمليات لمكافحة الإرهاب، وقال بيان للديوان الملكى الأردنى إن "الملك عبد الله القائد الأعلى للقوات المسلحة، تابع التمرين المشترك (النجم الأسود)، الذى نفذته القوات المسلحة الأردنية والقوات الألمانية الصديقة".

وقالت أخبار الأردن اليوم أن "التمرين اشتمل على عمليات الاقتحام وتخليص الرهائن والقتال فى المناطق السكنية وعمليات مكافحة الإرهاب"، وأكد البيان الملكى أن "التمرين يهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكرى بين القوات المسلحة فى البلدين الصديقين". وبحسب البيان: "أظهر المشاركون فى التمرين مهارة ولياقة بدنية عالية فى تنفيذ مراحله المختلفة".

فيما أكدت أخبار الأردن اليوم أن مجلس الاعمال السعودى الاردنى سيشهد انطلاقة جديدة نحو علاقة اقتصادية اقوى من خلال استغلال الفرص وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقى بين رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، ورئيس مجلس الغرف السعودية حمدان بن عبدالله السمرين وعضوية ممثلين عن قطاعات اقتصادية مختلفة من الجانبين الأردنى والسعودى، وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة وضع آليات عملية تسهم فى تذليل العقبات التى تحول دون تعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين.

بدوره ثمن الكباريتى توجيهات سفير المملكة العربية السعودية خالد بن فيصل آل سعود، بتسهيل الحصول على تأشيرات لرجال الاعمال بتوصية من مجلس الاعمال السعودى الاردنى وغرفة تجارة الأردن.

واقترح الكباريتى إنشاء صندوق مشترك لدعم أنشطة أعمال المجلس وإعداد الدراسات اللازمة بمساهمة الغرف، اضافة الى ضرورة عقد اجتماع لاطلاق أعمال مجلس الأعمال الجديد ووضع آلية عملية تسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى واقامة مشاريع مشتركة بين البلدين.