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جوبا تطالب الحكومة السودانية بإغلاق مكاتب المعارضة الجنوبية على أراضيها

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جوبا تطالب الحكومة السودانية بإغلاق مكاتب المعارضة الجنوبية على أراضيها جوبا تطالب الحكومة السودانية بإغلاق مكاتب المعارضة الجنوبية على أراضيها

>أ ش أ

طالبت حكومة جنوب السودان ، السودانية بإغلاق أى مكاتب على أراضيها ، تخص المعارضة المسلحة التى يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار .

وقال مستشار الرئيس للشؤون الأمنية فى حكومة جوبا ،توت كيو جاتلواك لـ "سودان تريبيون" ، إن حكومته تأمل فى قبول الخرطوم لطلبهم، منوهاً إلى أن الخطوة ستكون بمثابة دليل على التزام حكومة السودان بتنفيذ نتائج الاجتماع الذى عقد بين الرئيس عمر البشير والرئيس سلفا كير ميارديت فى غينيا الاستوائية أواخر نوفمبر الماضي.

وتابع جاتلواك "إن الحكومة السودانية لها دور محورى فى إحلال السلام فى جنوب السودان، كما أن السودان عضو رئيسى فى منظمة "إيجاد" التى توسطت فى السلام، و نعتقد أن السودان لن يسمح لأى مجموعة باستخدام أراضيه لممارسة أى أنشطة معادية"، لافتا إلى أن حكومته طلبت من حكومة الخرطوم عدم استضافة أى مجموعة تسعى لتغيير نظام جوبا عبر المقاومة المسلحة.

وفى سياق متصل، عزا وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور منع زعيم المتمردين فى جنوب السودان رياك مشار من دخول الأراضى السودانية، لعدم حصوله على تأشيرة دخول.

وكان مشار قد وصل الخرطوم على متن طائرة قادمة من إثيوبيا نهاية نوفمبر الماضى ، وأمضى ساعات بمطار الخرطوم الدولى ،لتبلغه السلطات بعدم السماح له بدخول الأراضى السودانية ، وهو نفس الإجراء التى اتخذته معه السلطات الإثيوبية.


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مصر 365

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