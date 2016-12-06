توقف حركة قطارات الصعيد لخروج عربتان عن القضبان بالمنيا

أدى خروج عربتين من قطار بضائع محمل بالبازلت من القضبان، إلى تعطل وتوقف حركة القطارات بالمنيا، فى الاتجاهين، ويواصل المسئولون بالسكك الحديد بالمحافظة جهودهم لرفع العربتين باستخدام الأوناش وإعادتهما للقضبان.

وكان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد رفعت عبد الصمد مأمور قسم شرطة سكك حديد المنيا، يفيد بخروج عربتين من قطار بضاعة من فوق القضبان، وذلك أمام قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط، بشمال المحافظة، وتم الدفع بأحد الأوناش المتواجدة بورش السكك الحديد، تمهيدًا لإجراء محاولات لرفع العربتين من فوق الأرض وإعادتهما لقضبان السكك الحديدية.

وأدي ذلك إلي توقف القطارات أرقام 158 القادم من الإسكندرية والمتجه إلى الأقصر، وقطار 986 المكيف القادم من القاهرة في طريقه إلى قنا، وقطار 160 المميز القادم من القاهرة في طريقه للأقصر، والقطار رقم 982 المكيف القادم من القاهره فى طريقه لأسوان، وتعطل حركة القطارات القادمة من محافظات جنوب الصعيد ومن الجيزة وبنى سويف، وتكدس الأرصفة بالركاب فى انتظار عودة الحركة.