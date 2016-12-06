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رئيس جامعة بنى سويف ووزير الأوقاف يفتتحان ملاعب متحدى الإعاقة‎

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رئيس جامعة بنى سويف ووزير الأوقاف يفتتحان ملاعب متحدى الإعاقة‎ رئيس جامعة بنى سويف ووزير الأوقاف يفتتحان ملاعب متحدى الإعاقة‎

افتتحا الدكتور امين لطفى رئيس جامعة بنى سويف يرافقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف ملاعب متحدى الإعاقة بالمجمع الثانى للجامعة شرق النيل , بحضور لفيف من القيادات الأمنية والشعبية .

وأوضح رئيس الجامعة ان الملعب يقع على بمساحة 600 متر مربع ، وهو ملعب يضم استخدامات متعددة من ذوي الإحتياجات الخاصة ( كرة الطائرة – كرة السلة – كرة القدم الخماسية – كرة الجلوس) والملعب بأرضية من الخشب الباركية المقاوم للإحتكاك والمصمم حسب المواصفات القياسية العالمية ، بالإضافة إلى التجهيزات على أعلى مستوى من الجودة بهدف بناء شخصية الطالب من ذوي الإعاقة لكي ينمو نموًا متزنًا ويتكيف مع الواقع الجديد الذي رافقه جراء إعاقته.

وأضاف لطفي أن الجامعة لديها أول كلية لعلوم ذوي الإجتياجات الخاصة على مستوي الجمهورية والشرق الأوسط تخريج خريج معلم واختصاصي نفسي ملم بكافة متطلبات المهنة وأحداث الخبرات العلمية المتعلقة بذوي الإعاقة بتخصصاتها المختلفة وبكل التقنيات الحديثة التى تجعل منه معلمًا ومختصًا متميزًا وتؤهله للعمل في مجال التربية الخاصة سواء في المدارس أو المستشفيات النفسية أو الجمعيات الخاصة المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارجها.

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