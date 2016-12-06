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جامعة المنيا تشارك ببطولة ذوي الاحتياجات الخاصة للجامعات المصرية

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جامعة المنيا تشارك ببطولة ذوي الاحتياجات الخاصة للجامعات المصرية جامعة المنيا تشارك ببطولة ذوي الاحتياجات الخاصة للجامعات المصرية

رئيس الجامعة

 

قال رئيس جامعة المنيا، الدكتور أبو المجد، اليوم، إنه تم تشكيل فريق مكون من 8 طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمكفوفين بالجامعة للمشاركة في بطولة ذوي الاحتياجات الخاصة للجامعات المصرية بالإسكندرية التي تنتهي الخميس القادم.

وأوضح رئيس الجامعة في تصريح أن البطولة تأتي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة 22 جامعة مصرية ومعهدًا عاليًا، لافتًا إلى أن الجامعة تشارك في مسابقات كرة الجرس وألعاب القوى ورفع الأثقال.

وأكد أبو المجد، أن الجامعة ليست قاصرة على العملية التعليمية والبحث العلمي ولكنها تهتم بالجوانب الإنسانية والأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن الجامعة قدمت دعمًا للطلاب وتوفير وسيلة مواصلات مجانًا طوال فترة البطولة مساهمة منها في تشجيعهم على ممارسة الأنشطة.

(أ.ش.أ)

 

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