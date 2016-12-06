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إسلام جمال يغادر الزمالك بسبب تحليل الأملاح

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إسلام جمال يغادر الزمالك بسبب تحليل الأملاح إسلام جمال يغادر الزمالك بسبب تحليل الأملاح

>كتب عمرو جاب الله

غادر إسلام جمال مدافع الزمالك، مقر النادى للخضوع لتحليل أملاح بعد تورم أحد أصابع قدمه، بسبب تلك الأملاح ما جعله غير قادر على المشاركة فى مران الفريق اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما حصل على حقنة مسكنة للمشاركة فى التدريب دون جدوى.

 

كشف إسلام جمال لجهاز الزمالك، إنه سيقاتل خلال الفترة المقبلة من أجل المشاركة مع فريقه قائلاً: "مش مهم مين يلعب والمهم عندى أن ربنا يوفق الفريق لكن أنا هبذل أقصى ما فى وسعى للعودة للتشكيل الأساسى، خاصة فى ظل رغبتى فى العودة لصفوف فى بطولة أمم إفريقيا المقبلة".


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