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الزمالك يعلن قائمة مباراة أسوان مساء اليوم

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الزمالك يعلن قائمة مباراة أسوان مساء اليوم الزمالك يعلن قائمة مباراة أسوان مساء اليوم

>كتب أحمد توفيق

قرر الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة محمد حلمى، الإعلان عن قائمة مباراة الفريق أمام أسوان مساء اليوم الثلاثاء، لرغبته فى معرفة مصير 3 لاعبين من التواجد فى القائمة من عدمه.

 

وتعرض محمود دونجا لحادث سير اليوم وحضر لمران الزمالك متأخرا، بينما تغيب معروف يوسف عن المران لإصابته بنزلة برد، فيما خاض مايوكا جزءا من المران قبل مغادرته لمعاناته من البرد.

 

ويترقب جهاز الزمالك الاطمئنان على الثلاثى المذكور لتحديد إمكانية تواجدهم بالقائمة من عدمه، حيث من المنتظر السفر إلى أسوان عصر غد الأربعاء.

 

فيما استقر جهاز الزمالك على تواجد النيجيرى ستانلى فى القائمة بعد شفائه من الإصابة بكدمة قوية فى الركبة.


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